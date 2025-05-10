В Забайкалье медведь напал на участкового лесничего, погиб один человек

В Забайкальском крае трагически погиб участковый лесничий в результате нападения медведя. Инцидент произошел в Хилокском округе, где лесной пожар приблизился к территории Ингодинского участкового лесничества.
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