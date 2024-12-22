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«Профурсетка с бриллиантом на пятой точке»: по требованию бесстрашного Филиппа Киркорова Настю Ивлееву убрали с ТВ в Новый год

«Профурсетка с бриллиантом на пятой точке»: по требованию бесстрашного Филиппа Киркорова Настю Ивлееву убрали с ТВ в Новый год

Филипп Киркоров весьма известен своим бесстрашием по отношению к женскому полу, начав свои подвиги с «розовой кофточки» он продолжает мужественно и безнаказанно оскорблять женщин, опасливо помалкивая в сторону мужчин, ведь там и в напомаженную морду получить можно.

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Комментарии
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вера курьянова
Когда же петух ряженый исчезнет с наших экранов  ли не дождемся того прекрасного времени. Как  противна эта рожа, когда его на фронт отправят, лоботряса.
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4 час.
Вадим Кузнецов
Г-дин Ф.Киркоров у меня вызывает омерзение и гадливость как своим видом, так и поведением. В качестве творца - вор и плагиатор, вкусы явно заимствованы у &quot;плечевых&quot; проституток, как мужчина - скорее антимужчина. Порядочности нет вовсе, культура поведения также отсутствует. С какой стороны ни посмотри - совершенная дрянь.
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3 час.
лл
лина любимцева
Все женщины для Киркорова СОПЕРНИЦЫ.
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1 час.

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