«Профурсетка с бриллиантом на пятой точке»: по требованию бесстрашного Филиппа Киркорова Настю Ивлееву убрали с ТВ в Новый год

Когда же петух ряженый исчезнет с наших экранов ли не дождемся того прекрасного времени. Как противна эта рожа, когда его на фронт отправят, лоботряса.

Вадим Кузнецов

Г-дин Ф.Киркоров у меня вызывает омерзение и гадливость как своим видом, так и поведением. В качестве творца - вор и плагиатор, вкусы явно заимствованы у "плечевых" проституток, как мужчина - скорее антимужчина. Порядочности нет вовсе, культура поведения также отсутствует. С какой стороны ни посмотри - совершенная дрянь.