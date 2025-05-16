В Android 16 появится соотношение экрана 90:10 для более удобной работы с приложениями

Это изменение должно улучшить опыт использования большинства приложений на Android-устройствах. Однако такой режим может ограничивать второстепенное приложение в предоставлении полезной информации, так как приложения адаптированы к работе со всем дисплеем.
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