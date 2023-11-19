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НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Торонто» в Швеции, «Питтсбург» примет «Вегас», «Анахайм» против «Сент-Луиса»

«Питтсбург» встретится с «Вегасом», «Чикаго» – с «Баффало», «Анахайм» будет играть с «Сент-Луисом».  Регулярный чемпионат Миннесота – Торонто Дата проведения 19 ноября, 16.

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