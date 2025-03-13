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Царьград

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ООН: Сокращение помощи от США приведёт к гибели людей

ООН: Сокращение помощи от США приведёт к гибели людей

В ООН заявили, что из-за сокращения финансирования со стороны США приходится выбирать, чьи жизни спасать в первую очередь.

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