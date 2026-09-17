На западе Украины врачи продавали заключения для уклонения от мобилизации

В Тернопольской области правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая на протяжении трех лет зарабатывала на военнообязанных, желающих избежать призыва.
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