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Петербургский дневник

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В Петербурге систему образования сделают информационно открытой

В Петербурге систему образования сделают информационно открытой

Парламентарии Беликов, Егорова и Четырбок подготовили соответствующий законопроект Председатель ЗакСа Александр Бельский сообщил, что парламентарии Всеволод Беликов, Любовь Егорова и Денис Четырбок подготовили законопроект, направленный на совершенствование системы образования в Петербурге.

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