«Хочу внести ясность». Льюис Хэмилтон выступил с заявлением на фоне резонансных слухов

«Хочу внести ясность». Льюис Хэмилтон выступил с заявлением на фоне резонансных слуховFerrariПосле неудачных для Ferrari гонок в Монце и Мадриде в итальянских СМИ появились сообщения о возможных кадровых перестановках в команде.
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