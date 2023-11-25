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Полковник Макгрегор упрекнул Зеленского в лишении украинцев почти всех прав

Полковник Макгрегор упрекнул Зеленского в лишении украинцев почти всех прав

У жителей Украины из-за политики президента Владимира Зеленского почти не осталось никаких прав. Мнение об этом высказал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

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