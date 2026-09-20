В Пинежском округе пьяный водитель УАЗа съехал в кювет и врезался в дерево

Алкотектор подтвердил опьянение водителя, а пострадавший пассажир не был пристегнут ремнем безопасности — в отношении нарушителя составлены протоколы по нескольким статьям.
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