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Политолог Блохин: контроль над Ормузским проливом нужен для давления на Иран

Политолог Блохин: контроль над Ормузским проливом нужен для давления на Иран

Политолог-американист Константин Блохин считает, что объявленный президентом США Дональдом Трампом контроль над Ормузским проливом должен усилить давление на Иран и подтолкнуть Тегеран к новой сделке на условиях Вашингтона.

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