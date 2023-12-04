ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Что русские сказали о Путине спустя два года спец. операции: Честный опрос, который удивил многих

Что русские сказали о Путине спустя два года спец. операции: Честный опрос, который удивил многих

AFTERSHOCK Тут недавно слух распустили, что, якобы, за репост информации от иноагентов будут штрафовать.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Пока со стороны власти только пустое сотрясение воздуха и не более. Где конкретные дела? Повышение благосостояние народа, а не повышение в 2 раза зарплат, так называемым &quot;народным&quot; избранникам. Они что &quot;СИРОТЫ и МАЛОИМУЩИЕ&quot;? Где порядок среди пришлых о которых так много говорит власть? Как при продовольственной безопасности пропали яйца и куры с прилавка магазинов, а цены поднялись на них более чем в два раза. О каком благосостоянии простого народа, семей с детьми и стариков может идти речь, если в России падает потребление продуктов эконом сегмента??? Почему в России средние тарифы на услуги ЖКХ, естественных монополий, но не зарплат, пенсий и т.д. Вот реальная ситуация при которой народ нищает, а политики, чиновники, бизнесмены с олигархами обогащаются за счет народа...
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2 час.
Евгений МакЛауд
Видимо опрос провели не выходя из кремля. Интересно было бы мнения людей узнать живущих в превратившиеся в азиатские гетто районы и города России, родителей убитых мигрантами и шпаной детей. Людей получивших сроки от прокуратуры за собственную защиту от убийц. А блевада как обычно сблевала.
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1 час.
Олег Карагулин
Нельзя верить статистам и метеорологам.
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1 час.

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