Что русские сказали о Путине спустя два года спец. операции: Честный опрос, который удивил многих

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пока со стороны власти только пустое сотрясение воздуха и не более. Где конкретные дела? Повышение благосостояние народа, а не повышение в 2 раза зарплат, так называемым "народным" избранникам. Они что "СИРОТЫ и МАЛОИМУЩИЕ"? Где порядок среди пришлых о которых так много говорит власть? Как при продовольственной безопасности пропали яйца и куры с прилавка магазинов, а цены поднялись на них более чем в два раза. О каком благосостоянии простого народа, семей с детьми и стариков может идти речь, если в России падает потребление продуктов эконом сегмента??? Почему в России средние тарифы на услуги ЖКХ, естественных монополий, но не зарплат, пенсий и т.д. Вот реальная ситуация при которой народ нищает, а политики, чиновники, бизнесмены с олигархами обогащаются за счет народа...