Дерматолог Юцмюц рассказала, как правильно загорать в пожилом возрасте

Солнечные лучи могут принести как много пользы, так и вреда для людей после 50 лет. Как правильно загорать в этом возрасте и чего нужно опасаться, «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц.