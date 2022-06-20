Вечерняя Москва

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Дерматолог Юцмюц рассказала, как правильно загорать в пожилом возрасте

Дерматолог Юцмюц рассказала, как правильно загорать в пожилом возрасте

Солнечные лучи могут принести как много пользы, так и вреда для людей после 50 лет. Как правильно загорать в этом возрасте и чего нужно опасаться, «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц.

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