Кандидат в Конгресс назвал Трампа антихристом и призвал его убить

Кандидат в Конгресс от Республиканской партии во Флориде, бывший морской пехотинец США Уильям Апхэм опубликовал видео, в котором назвал президента страны Дональда Трампа антихристом и заявил, что его «необходимо убить».
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