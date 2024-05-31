Кирилл Малых вызван в сборную U-19.

Полузащитник Белшины Кирилл Малых вызван в сборную Беларуси U-19. 5-го июня футболисты сборной под руководством Виталия Павлова отправятся в Таджикистан, где проведут товарищеские встречи 7-го и 10-го июня .
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