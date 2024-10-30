Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу провели серию встреч с населением в рамках акции «Не дай себя обмануть!»

В ходе профилактической акции «Не дай себя обмануть!» заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу подполковник полиции Максим Бутенко и заместитель начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями подполковник полиции Евгений Захаренко провели своеобразный марафон профилактики.