https://www.techinsider Создан медицинский суперклей, полностью останавливающий кровотечение за 30 секунд Остановка кровотечения из-за травмы может спасти жизни, но из-за обилия крови многие пластыри и повязки просто отказываются липнуть к коже.
https://www.techinsider Создан медицинский суперклей, полностью останавливающий кровотечение за 30 секунд Остановка кровотечения из-за травмы может спасти жизни, но из-за обилия крови многие пластыри и повязки просто отказываются липнуть к коже.
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