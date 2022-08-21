Славянская доктрина

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Создан медицинский суперклей, полностью останавливающий кровотечение за 30 секунд

Создан медицинский суперклей, полностью останавливающий кровотечение за 30 секунд

https://www.techinsider   Создан медицинский суперклей, полностью останавливающий кровотечение за 30 секунд Остановка кровотечения из-за травмы может спасти жизни, но из-за обилия крови многие пластыри и повязки просто отказываются липнуть к коже.

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