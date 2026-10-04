Мухова обыграла Самсонову и вышла в 4-й круг WTA 1000 в Пекине

Людмила Самсонова уступила чешке Каролине Муховой в третьем круге турнира WTA 1000 в Пекине. Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 2:6 в пользу Муховой.
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