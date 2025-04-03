Полное освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины займет считанные дни, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
В России назвали сроки полного освобождения Курской области от ВСУ
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Хорошая новость, но хотелось бы знать как их туда допустили и кто виноват?
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19 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
да ещё кто ответит за смерти мирных жителей и уничтожение их домов на территории окупации?
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16 час.
Виктор Борисов
Уже называли..........и не один раз в прошлом году...вот когда Харьков с Одессой возьмем....молчат.
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16 час.
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