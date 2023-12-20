Ростовчанин получил 9 лет колонии за убийство своей бывшей жены в барбершопе

Причиной конфликта стала ревность — экс-супруг пришел в заведение с травматическим пистолетом и устроил стрельбу В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, который расстрелял из пистолета бывшую жену в барбершопе.
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