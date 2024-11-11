Престольный праздник храма вмц. Параскевы аг. Павловичи Кировского района.

10 ноября 2024 года, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, день памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил престольное торжество в одноименном храме аг.
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