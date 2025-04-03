Глава ВТО предупредила о риске тарифной войны из-за пошлин США

ЖЕНЕВА, 3 апреля, ФедералПресс. Руководитель Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала выразила серьезную обеспокоенность возможной тарифной войной, которая может разгореться из-за новых торговых пошлин, введенных США.
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