Пока вся пожарная безопасность сводится к окрику

Найденные спички, игрушки, пивные банки, береста и остатки костра могут рассказать о тайной жизни заброшенных строений в карельском селе Текст, фото: Алина Гапеева Развалины овощехранилища ЗАО «Эссойла» и аварийные здания Пряжинского лесничества в Крошнозере притягивают детей и подростков, как магнит.