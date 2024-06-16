Пока вся пожарная безопасность сводится к окрику

Найденные спички, игрушки, пивные банки, береста и остатки костра могут рассказать о тайной жизни заброшенных строений в карельском селе Текст, фото: Алина Гапеева Развалины овощехранилища ЗАО «Эссойла» и аварийные здания Пряжинского лесничества в Крошнозере притягивают детей и подростков, как магнит.
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