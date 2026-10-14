Россиян, которые покинули страну с началом специальной военной операции, можно простить и принять обратно, если они осознают свои заблуждения и раскаются.
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нахер нужны они здесь