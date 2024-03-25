Кто изображен на знаменитой картине Крамского «Неизвестная»?

Прекрасную незнакомку с портрета Ивана Крамского называют «Русской Джокондой». Кого же в действительности изобразил художник и о чем рассказывает его картина? Без мужа или брата Карл БеггровЗа спиной неизвестной красавицы, сидящей в двухместной коляске, легко узнать Александринский театр и очертания Аничкова дворца в Петербурге.