Кто изображен на знаменитой картине Крамского «Неизвестная»?

Прекрасную незнакомку с портрета Ивана Крамского называют «Русской Джокондой». Кого же в действительности изобразил художник и о чем рассказывает его картина? Без мужа или брата Карл БеггровЗа спиной неизвестной красавицы, сидящей в двухместной коляске, легко узнать Александринский театр и очертания Аничкова дворца в Петербурге.
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