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Управленец НБА: «Уорриорз» всерьез опасаются, что действия Грина могут привести к расколу между игроками»

Управленец клуба Западной конференции НБА рассказал об опасениях руководства «Голден Стэйт» на фоне драки между ветераном команды Дрэймондом Грином и 23-летним Джорданом Пулом.

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