В отношении блогера Лерчек прекратили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов

При этом Валерия Чекалина и её муж Артём остаются обвиняемыми по второму делу. Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной, больше известной как Лерчек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии