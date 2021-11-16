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20 идей по развитию России от Дмитрия Давыдова: как решить проблему донорства органов

20 идей по развитию России от Дмитрия Давыдова: как решить проблему донорства органов

Расширение круга потенциальных доноров в России и международное сотрудничество в сфере взаимной передачи трупных органов позволит увеличить число трансплантаций, от которых зависят жизни тысяч людей.

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Комментарии
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Mustafa Пахомов
Донорство может быть только с согласия! Презумкция несогласия, - человек при жизни или родственники должны подписать документ о согласии. И нужно быть уверенным что ни одна тварь не нагреет на этом руки!
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3
17 час.
Раил Газизов
Сегодня донорство - это узаконенное преступление. Академия Наук более двадцати лет ведёт войну с явлениями, которых официальная наука относит так называемый лженауке. Но учёные из г. Пермь создали фундаментальное изобретение: энергоинформационную технологию на основе энергоинформационной продукции Матрица Жизни БИОМ, которая полностью находится в области лженауки. На мировом рынке с 2008 года. Но многие идиоты из медицины не желают увидеть очивидного. Матрица не применяется для лечения болезней, а применяется для полного восстановления органов и организма в целом. А для здорового человека нет необходимости лечения, тем более хирургических операций и трансплантации органов.
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1
16 час.
Александр лесной бродяга
Вот вот самый раз кур коды для этого и делают бизнес он такой жестокий на то он и бизнес, люди товар на запчасти .
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7 час.

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