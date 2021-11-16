20 идей по развитию России от Дмитрия Давыдова: как решить проблему донорства органов

Донорство может быть только с согласия! Презумкция несогласия, - человек при жизни или родственники должны подписать документ о согласии. И нужно быть уверенным что ни одна тварь не нагреет на этом руки!

Раил Газизов

Сегодня донорство - это узаконенное преступление. Академия Наук более двадцати лет ведёт войну с явлениями, которых официальная наука относит так называемый лженауке. Но учёные из г. Пермь создали фундаментальное изобретение: энергоинформационную технологию на основе энергоинформационной продукции Матрица Жизни БИОМ, которая полностью находится в области лженауки. На мировом рынке с 2008 года. Но многие идиоты из медицины не желают увидеть очивидного. Матрица не применяется для лечения болезней, а применяется для полного восстановления органов и организма в целом. А для здорового человека нет необходимости лечения, тем более хирургических операций и трансплантации органов.