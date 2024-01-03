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Особо опасных мигрантов отправили за пределы Челябинской области

Особо опасных мигрантов отправили за пределы Челябинской области

Иностранцев, создающих угрозу порядку, отправили на родину.В 2023 году Челябинскую область покинули 133 иностранных гражданина, которые отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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