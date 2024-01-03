Особо опасных мигрантов отправили за пределы Челябинской области

Иностранцев, создающих угрозу порядку, отправили на родину.В 2023 году Челябинскую область покинули 133 иностранных гражданина, которые отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
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