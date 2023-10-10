Лапочкин поддержал главу РПЛ Алаева, раскритиковавшего экспертную комиссию РФС

Бывший российский арбитр Сергей Лапочкин в интервью Metaratings заявил, что согласен с критикой президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева в адрес экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
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