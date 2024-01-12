Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: муж Кудрявцевой изменял ей в их семейной кровати

Расставание Леры Кудрявцевой с Игорем Макаровым продолжает обсуждаться в шоу-бизнесе, и на сей раз внимание привлек воспитанник «Дома-2» Май Абрикосов, который выступил с острыми заявлениями в адрес телеведущей.