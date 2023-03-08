«ПСЖ» с Месси вылетел в 1/8 финала ЛЧ и Кубка Франции в двух сезонах подряд

Лионель Месси в составе «ПСЖ» ни разу не играл в четвертьфиналах кубковых турниров. За два сезона после подписания аргентинского форварда парижане по два раза вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Франции на этапе 1/8 финала.