В Москве приговорили напавшего на контролера к трем годам лишения свободы

Напавшего на контролера в столичном автобусе в августе 2023 года приговорили к трем годам и 10 месяцам лишения свободы, 10 июля сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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