Живущая в воюющем Израиле певица Саша Савельева сообщила о смерти отца: “Я сломалась”

Экс-участница группы “Фабрика” Саша Савельева редко делится подробностями своей личной жизни. Однако, недавно она призналась коллеге Наталье Подольской в шоу “Ваша Наташа”, что ее отец Владимир Савельев умер.
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