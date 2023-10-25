Живущая в воюющем Израиле певица Саша Савельева сообщила о смерти отца: “Я сломалась”

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лина любимцева

ЗРЯ она полтора года истерит. Она, таким образом, удерживает отца ТУТ, не дает ему спокойно уйти туда, куда ходят все умершие. ПУСТЬ ОТПУСКАЕТ ОТЦА!! Старается, не вредит ему, если любит его... Так ей и передайте...