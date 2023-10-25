TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Донцова
    Пиши для Америки,а к нам не суй свою рожу!Макс Покровский* ...
  • Nana Абраменко
    некоторые записывают в евреи всех подряд, да у  Михалковых в родственниках  был Антон Девиер, португальский  еврей из...Поставили к стенк...
  • Леонид Новосельцев
    Израилю пусть пишет!Макс Покровский* ...

Живущая в воюющем Израиле певица Саша Савельева сообщила о смерти отца: “Я сломалась”

Живущая в воюющем Израиле певица Саша Савельева сообщила о смерти отца: “Я сломалась”

Экс-участница группы “Фабрика” Саша Савельева редко делится подробностями своей личной жизни. Однако, недавно она призналась коллеге Наталье Подольской в шоу “Ваша Наташа”, что ее отец Владимир Савельев умер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ЗРЯ она полтора года истерит. Она, таким образом, удерживает отца ТУТ, не дает ему спокойно уйти туда, куда ходят все умершие. ПУСТЬ ОТПУСКАЕТ ОТЦА!! Старается, не вредит ему, если любит его... Так ей и передайте...
Ответить
4 д.
Zoia Goldshtab
Да кто она такая чтоб о её дерганьях писать? Весьма бездарна и в меру привлекательна? Тоже мне Селин Дион!!!Совсем неинтересна со своими неврозами!!!!
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх