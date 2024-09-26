В России назвали изменение ядерной доктрины предупреждением Западу

Изменение ядерной доктрины России является последним предупреждением Западу. Об этом агентству РИА Новости заявил кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.
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