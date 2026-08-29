Суть Событий
ГЛАВНАЯЛЕНТАВ МИРЕПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКУЛЬТУРАСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Суть Событий

108 подписчиков

Песков разъяснил указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры

Песков разъяснил указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ главы государства, предусматривающий возможность введения временного управления на объектах в случае необеспечения собственниками мер безопасности, призван усилить защиту таких объектов от угрозы атак дронов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии