Песков разъяснил указ президента о временном управлении на объектах критической инфраструктуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ главы государства, предусматривающий возможность введения временного управления на объектах в случае необеспечения собственниками мер безопасности, призван усилить защиту таких объектов от угрозы атак дронов.
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