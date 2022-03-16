Сергей Кущенко: «Предварительно все серии плей-офф Лиги ВТБ будут до трех побед. Финальная — до четырех»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «Известиям» заявил, что на предстоящем совете лиги будет обсуждаться возможное увеличение времени для дозаявки игроков, а также новый формат плей-офф.
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