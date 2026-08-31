Проба 2
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Проба 2

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19 историй об учителях и преподавателях, чьи слова и поступки ученики помнят спустя десятки лет

19 историй об учителях и преподавателях, чьи слова и поступки ученики помнят спустя десятки лет

Хороший учитель — это тот, чьи уроки мы вспоминаем с улыбкой. За его строгим взглядом и бесконечной проверкой тетрадей часто скрываются тонкий юмор, находчивость и искренняя забота об учениках.

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