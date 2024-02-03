Глава Центробанка Турции ушла в отставку

Хафизе Гайе Эркан попросила президента Реджепа Тайипа Эрдогана освободить ее от должности с мотивировкой, что против нее была организована кампания по уничтожению репутацииГлава ЦБ Турции подала в отставку.
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