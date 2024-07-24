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А где, собственно, наша культура отмены звездулек?

А где, собственно, наша культура отмены звездулек?

КВАДРАТУРА  КРУГА Очередной скандал с очередной звездулькой заставил меня задуматься: а почему у нас нет культуры отмены таких «артистов»? Почему некоторые «артисты» не боятся вести себя на сцене непотребно? Неужели ничего нельзя сделать? (Поясню: некто с творческим псевдонимом «Глюкоза» оскандалилась на «концерте» по случаю Дня металлургов в Красноярске.

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