На Западе порассуждали о конфискации российских активов

Конфискация российских активов Западом может привести к экономическим последствиям. Об этом в своей колонке заявил Мартин Сандбу (Martin Sandbu), обозреватель британского делового издания Financial Times.
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