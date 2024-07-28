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В Кемерове ограничат движение по Кузбасскому мосту

В Кемерове ограничат движение по Кузбасскому мосту

Ограничение движения по Кузбасскому мосту произойдет в ночь с воскресенья на понедельник.На Кузбасском мосту в Кемерове вновь вводят ограничения.

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