В Воронеже водителя обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней пассажирки

Водителя из Воронежа будут судить за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает Voronezh1 со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного суда города.
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