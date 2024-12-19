Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области

Машиниста грузового поезда задержали после столкновения с пассажирским поездом в Кандалакшском районе Мурманской области, передает ТАСС со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
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