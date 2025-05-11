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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скиннер о пропущенном голе «Эдмонтона» за 0,4 секунды до конца игры: «Со всеми случается, двигаемся дальше. Я сделал пару важных сэйвов, но не смог довести дело до конца»

Скиннер о пропущенном голе «Эдмонтона» за 0,4 секунды до конца игры: «Со всеми случается, двигаемся дальше. Я сделал пару важных сэйвов, но не смог довести дело до конца»

В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Ойлерс» проиграли «Вегасу» (3:4, 1-2). Леон Драйзайтль подправил шайбу в свои ворота после броска с острого угла в исполнении Райлли Смита.

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