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Государству вернули земли водного фонда и часть берега у Катуни в Республике Алтай

Государству вернули земли водного фонда и часть берега у Катуни в Республике Алтай

Прокуратура Майминского района через суд добилась возврата государству земель водного объекта и береговой полосы реки.

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