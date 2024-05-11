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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Ман Сити» Гвардиол забил 5 голов в 7 последних матчах

Хорват отметился дублем в игре с «Фулхэмом» в рамках 37-го тура АПЛ. В 7 последних матчах, в которых участвовал Гвардиол, он забил 5 голов.

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