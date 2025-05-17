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Сбежавший из России талант получит престижную награду на родине? Лучшим новичком КХЛ может стать надежда Канады

Сбежавший из России талант получит престижную награду на родине? Лучшим новичком КХЛ может стать надежда Канады

Но есть альтернатива из Ярославля.Совсем недавно стало известно, что россиянин не получит приз лучшему новичку НХЛ.

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