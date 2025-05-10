Петтинг: сексуальное удовлетворение через ласку и близость

Петтинг, с английского слова petting, что переводится как «гладить», «ласкать» или «баловать», представляет собой концепцию достижения сексуального удовлетворения через стимуляцию эрогенных зон тела партнера, без непосредственного контакта с половыми органами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии