Живая Кубань
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Живая Кубань

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  • Чак
    Дать пожизненное.На Кубани посадил...
  • Александр Зайцев
    Интересен сам процесс выдворения. Не переедут ли они просто в другой регион?Мигрантов выгоняю...
  • Albert
    Давно пораМигрантов выгоняю...

Специалисты рассказали, что же делать, если вы купили квартиру с незаконной перепланировкой

Специалисты рассказали, что же делать, если вы купили квартиру с незаконной перепланировкой

Специалисты рассказали, что же делать, если вы купили квартиру с незаконной перепланировкойЕсли вы решили купить квартиру в Краснодаре, важно убедиться, что её планировка соответствует нормативным документам.

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